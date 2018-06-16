اليمن.. مصرع 25 عنصراً من الميليشيات الحوثية في البيضاء

تواصل – واس:
لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح آخرون، بنيران الجيش اليمني، في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.
وأوضح قائد اللواء ١٧٣ مشاة العميد صالح عبد ربه المنصوري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن معارك عنيفة، وقعت بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في منطقة أشعاب فضحة بمديرية الملاجم؛ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الحوثيين بينهم قائد في الميليشيا يدعى أحمد الجنيدي.
وبالتزامن مع المعارك شنت مقاتلات التحالف العربي عدداً من الغارات أسفرت عن تدمير ست عربات تابعة للميليشيا كانت تحمل تعزيزات مختلفة.