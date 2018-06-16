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اليمن.. مصرع 25 عنصراً من الميليشيات الحوثية في البيضاء

اليمن.. مصرع 25 عنصراً من الميليشيات الحوثية في البيضاء
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تواصل – واس:

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثية المدعومة من ‏إيران، مصرعهم وجرح آخرون، بنيران الجيش اليمني، في ‏مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء. ‏

وأوضح قائد اللواء ١٧٣ مشاة العميد صالح عبد ربه المنصوري ‏في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن ‏معارك عنيفة، وقعت بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في منطقة أشعاب ‏فضحة بمديرية الملاجم؛ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 ‏عنصراً من الحوثيين بينهم قائد في الميليشيا يدعى أحمد الجنيدي.‏

وبالتزامن مع المعارك شنت مقاتلات التحالف العربي عدداً من الغارات ‏أسفرت عن تدمير ست عربات تابعة للميليشيا كانت تحمل ‏تعزيزات مختلفة.‏

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