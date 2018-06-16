خبير دولي: المصالح الروسية مع المملكة أهم بكثير من «العبث الإيراني»

تواصل – وكالات:

أكد خبير السياسات الخارجية، تيودور كاراسيك، أن هناك مصالح مشتركة كثيرة بين الثلاثي (موسكو والرياض وأبوظبي) والكثير من الفرص الاستثمارية المشتركة المهمة التي ستقرب روسيا سياسياً من هذا الحلف العربي.

وأضاف كاراسيك، أن المصالح الروسية مع المملكة أهم بكثير من العبث الإيراني فهي متركزة حول أضخم القطاعات حيث يرى كاراسيك مستقبلاً وطموحاً سعودياً – روسياً مشتركاً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الصناعي والروبوتات.

وتابع الخبير السياسي أن هذا التعاون لن يفيد البلدين اقتصادياً فقط بل سيسهم بتخفيف الصراعات في اليمن وليبيا وسورية.

ولفت إلى أن العوائق أمام حلف روسي – إيراني كثيرة بسبب الخلافات المتجذرة والعميقة ففي آسيا الوسطى ترتفع حدة التوترات بين روسيا وإيران التي تمول أقليات في أذربيجان مثل “التاليش” لتتمرد وتزعزع الوضع الأمر الذي يغضب روسيا، وفقا لـ”الرياض”.

وتطرق كاراسيك إلى الخلافات الكثيرة بين الروس والإيرانيين في سورية، مختتماً بقوله إن “روسيا اليوم لاعب أساسي في طرد إيران من منطقة بلاد الشام، وإيران تعلم هذا جيداً والمستقبل لعلاقة إماراتية – سعودية – روسية مميزة”.