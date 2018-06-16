خبير دولي: المصالح الروسية مع المملكة أهم بكثير من «العبث الإيراني»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«رصاصة العيد» تخترق سيارة مواطن.. ونجاة شقيقه بأعجوبة (فيديو)

«رصاصة العيد» تخترق سيارة مواطن.. ونجاة شقيقه بأعجوبة (فيديو)

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

اكتشاف «جثة مقيم» على قارعة طريق عام بالأحساء (فيديو)

اكتشاف «جثة مقيم» على قارعة طريق عام بالأحساء (فيديو)

خبير دولي: المصالح الروسية مع المملكة أهم بكثير من «العبث الإيراني»

خبير دولي: المصالح الروسية مع المملكة أهم بكثير من «العبث الإيراني»
0

تواصل – وكالات:

أكد خبير السياسات الخارجية، تيودور كاراسيك، أن هناك مصالح مشتركة كثيرة بين الثلاثي (موسكو والرياض وأبوظبي) والكثير من الفرص الاستثمارية المشتركة المهمة التي ستقرب روسيا سياسياً من هذا الحلف العربي.

وأضاف كاراسيك، أن المصالح الروسية مع المملكة أهم بكثير من العبث الإيراني فهي متركزة حول أضخم القطاعات حيث يرى كاراسيك مستقبلاً وطموحاً سعودياً – روسياً مشتركاً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الصناعي والروبوتات.

وتابع الخبير السياسي أن هذا التعاون لن يفيد البلدين اقتصادياً فقط بل سيسهم بتخفيف الصراعات في اليمن وليبيا وسورية.

ولفت إلى أن العوائق أمام حلف روسي – إيراني كثيرة بسبب الخلافات المتجذرة والعميقة ففي آسيا الوسطى ترتفع حدة التوترات بين روسيا وإيران التي تمول أقليات في أذربيجان مثل “التاليش” لتتمرد وتزعزع الوضع الأمر الذي يغضب روسيا، وفقا لـ”الرياض”.

وتطرق كاراسيك إلى الخلافات الكثيرة بين الروس والإيرانيين في سورية، مختتماً بقوله إن “روسيا اليوم لاعب أساسي في طرد إيران من منطقة بلاد الشام، وإيران تعلم هذا جيداً والمستقبل لعلاقة إماراتية – سعودية – روسية مميزة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أقاموا صلاة العيد بالمنازل.. آلاف السُّنة دون مسجد في طهران (فيديو)

أقاموا صلاة العيد بالمنازل.. آلاف السُّنة دون مسجد في طهران (فيديو)

وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة وتهنئة العيد لرجال الأمن

وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة وتهنئة العيد لرجال الأمن

تجاوزت الهند.. المملكة تصبح المستثمر رقم 11 عالمياً في السندات الأمريكية

تجاوزت الهند.. المملكة تصبح المستثمر رقم 11 عالمياً في السندات الأمريكية

الأردن: لا نية لإرسال سفير جديد إلى إيران

الأردن: لا نية لإرسال سفير جديد إلى إيران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>