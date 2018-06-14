رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

تواصل – فريق التحرير:

رفع معالي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الهيئة أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليمن والبركات وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والخير والرخا في ظل القيادة الرشيدة.

وثمن الدكتور القاسم بهذه المناسبة الجهود الكبيرة التي قدمها منسوبي هيئة الهلال الأحمر من الرسميين والمتطوعين خلال شهر رمضان المبارك لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي جاءت بعد توفيق الله -عز وجل- ثم بالتوجيهات السديدة والدعم الكامل الذي تلقاه الهيئة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين.