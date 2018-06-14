خلال 5 أشهر.. المملكة تستورد شوكولاتة بـ891 مليون ريال

تواصل – الرياض:

أوضحت الجمارك السعودية أن المستوردين السعوديين في قطاع صناعة الشوكولاتة لجؤوا إلى 17 دولة لاستيراد أكثر من 49 مليون كيلوجرام خلال خمسة أشهر وسبعة أيام، لتغطية حاجة السوق المحلية من الشوكولاتة التي تحظى بإقبال شديد من قبل المستهلكين.

وأشار عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي للجمارك السعودية، إلى أن المملكة استوردت خلال الفترة من 1 يناير الماضي حتى 7 يونيو الحالي نحو 49.26 مليون كيلوجرام من الشوكولاتة بقيمة إجمالية تجاوزت 891.47 مليون ريال.

وتابع أن الاستيراد شمل سبع دولة أوروبية وهي، سويسرا، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، وهولندا، فضلاً عن ثلاث دول عربية هي، الإمارات، مصر، الأردن، إضافة إلى تركيا، الصين، روسيا، ماليزيا، الهند، أمريكا، وأستراليا.

وفي السياق، أوضح مستثمرون في قطاع صناعة الشوكولاتة، أن هناك زيادة في الطلب على الأصناف المنتجة محلياً وأيضا المستوردة التي تستحوذ على الحصة الأكبر في السوق بحسب “الاقتصادية”.

ولفت إلى أن ارتفاع الطلب محلياً تزامناً مع عيد الفطر، أدى إلى ارتفاع أسعارها سواء المستوردة التي تشكل أغلبية السوق أو على المنتج المحلي في سوق يعد أكبر أسواق المنطقة إقليمياً من حيث الطلب على الشوكولاتة.