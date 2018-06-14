مسؤول روسي: مستوى جديد من التعاون بين الرياض وموسكو في مجال الطاقة

تواصل – وكالات:

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع اتفاق مشترك سينقل تعاونهما في مجال الطاقة إلى مستوى جديد.

بدورها أوضحت وزارة الطاقة الروسية في بيان يوم الجمعة: إن روسيا والسعودية لديهما توافق عام على أن صيغة التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة يجب أن تكون ذات طابع مؤسسي، وأن تُمدد حتى عام 2019 وما بعده، لمراقبة سوق النفط والتحرك المشترك عند الحاجة.

وكانت الرياض وموسكو قد أعلنا هذا الأسبوع الخطوة الأولى في تكريس إطار العمل الطويل الأجل للتعاون بين أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة بعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

ودخل اتفاق خفض الإنتاج حيز النفاذ منذ عام ونصف العام، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية العام الحالي.