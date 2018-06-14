قمة نفطية لزعماء أوبك وحلفائها هذا العام بالمملكة

تواصل – الرياض:

أعلن مصدران مطلعان اليوم الجمعة، أن المملكة تخطط لاستضافة قمة نفطية على مستوى الزعماء هذا العام لأوبك والدول المنتجة للخام غير الأعضاء بالمنظمة التي تشارك في اتفاق لخفض الإمدادات.

وأضاف المصدران أن الرياض وموسكو اتخذتا هذا الأسبوع الخطوة الأولى في تكريس إطار العمل الطويل الأجل للتعاون بين أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة، والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

ووصف مصدر في أوبك القمة بأنها فكرة سيجري تطويرها إلى مقترح، وقال مصدر ثان إن الفكرة ستناقش في اجتماع وزراء الطاقة الأسبوع المقبل في فيينا حيث سيجري مراجعة اتفاق خفض الإمدادات.