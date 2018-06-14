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5 آلاف دولار مقابل «جثة الداعشي» في العراق

5 آلاف دولار مقابل «جثة الداعشي» في العراق
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تواصل – وكالات:

كشف مصدر أمني مسؤول في محافظة نينوى بالعراق – طلب عدم الكشف عن اسمه – عن قيام عدد من الفرق الناشطة التي تقوم برفع الجثث من مدينة الموصل القديمة، ببيع جثث عناصر تنظيم داعش لذويهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف دولار مقابل الجثة الواحدة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية لمعرفة من يقف خلف ذلك، مشيراً إلى كشف خيوط ودلالات لمسؤولين من المحافظة، والذين يقومون بتسهيل مهمة البيع مقابل عمولات مالية، مبيناً أن سعر الجثث تتراوح ما بين الألفين إلى خمسة آلاف دولار تباعاً لهوية وأهمية صاحب الجثة.

وتابع المصدر، أن هناك مخاوف من دخول مهربي الآثار إلى الموصل القديمة بحجة الفرق التطوعية، للقيام بسرقة الآثار وتهريبها، داعياً الحكومة إلى وضع ضوابط والإشراف على تنظيف تلك المناطق من آثار الخراب والدمار الذي خلفته الحرب ضد داعش، بغية منع التهريب والسرقات.

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