جنوب إفريقيا.. قتل مصليّين طعناً داخل مسجد أثناء صلاة الفجر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع سرقة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع سرقة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

«الضمان الاجتماعي» يصرف معونة تتخطى 1.7 مليار ريال للمستفيدين بمناسبة العيد

«الضمان الاجتماعي» يصرف معونة تتخطى 1.7 مليار ريال للمستفيدين بمناسبة العيد

احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

جنوب إفريقيا.. قتل مصليّين طعناً داخل مسجد أثناء صلاة الفجر

جنوب إفريقيا.. قتل مصليّين طعناً داخل مسجد أثناء صلاة الفجر
0

تواصل – واس:

ذكرت الشرطة في جنوب إفريقيا اليوم، أن مهاجمًا يحمل سكينًا قتل اثنين من المصلين في أحد المساجد أثناء صلاة الفجر.

ويأتي الحادث الذي وقع في منطقة مالمسبوري في إقليم كيب الغربية، بعد أسابيع فقط من الهجوم على مسجد قرب مدينة دوربان الساحلية، أسفر عن مقتل شخص.

وقالت الشرطة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ‘‘إن المحققين يقومون حاليًا بتمشيط مكان وقوع الحادث بحثًا عن أدلة، بعد مقتل شخصين طعنًا بالسكين في أحد المساجد‘‘.

وأضافت الشرطة، أنها “قامت بقتل المشتبه به الذي كان مسلحًا بسكين رميًا بالرصاص” ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البيئة» تحظر استيراد المواشي الحية من جنوب أفريقيا

«البيئة» تحظر استيراد المواشي الحية من جنوب أفريقيا

فلسطين تدين دعوات وزير صهيوني لقتل مُطلقي «الطائرات الورقية»

فلسطين تدين دعوات وزير صهيوني لقتل مُطلقي «الطائرات الورقية»

نجران.. الأسباب الخفية وراء مقتل «أم بدر» أمام منزلها بحي الضباط

نجران.. الأسباب الخفية وراء مقتل «أم بدر» أمام منزلها بحي الضباط

وفاء زوجة.. مواطنة تبني مسجداً وتُهدي ثوابه لزوجها المتوفى منذ 30 عاماً

وفاء زوجة.. مواطنة تبني مسجداً وتُهدي ثوابه لزوجها المتوفى منذ 30 عاماً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>