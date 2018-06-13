جنوب إفريقيا.. قتل مصليّين طعناً داخل مسجد أثناء صلاة الفجر

تواصل – واس:

ذكرت الشرطة في جنوب إفريقيا اليوم، أن مهاجمًا يحمل سكينًا قتل اثنين من المصلين في أحد المساجد أثناء صلاة الفجر.

ويأتي الحادث الذي وقع في منطقة مالمسبوري في إقليم كيب الغربية، بعد أسابيع فقط من الهجوم على مسجد قرب مدينة دوربان الساحلية، أسفر عن مقتل شخص.

وقالت الشرطة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ‘‘إن المحققين يقومون حاليًا بتمشيط مكان وقوع الحادث بحثًا عن أدلة، بعد مقتل شخصين طعنًا بالسكين في أحد المساجد‘‘.

وأضافت الشرطة، أنها “قامت بقتل المشتبه به الذي كان مسلحًا بسكين رميًا بالرصاص” ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.