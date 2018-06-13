لتوطين الوظائف.. حصر 43 محلاً تجارياً ومخالفة 17 أخرى بالخفجي

تواصل – إبراهيم المتعب:

أعلنت لجنة التوطين بمحافظة الخفجي عن مواصلة حصر الفرص الوظيفية في عدة أنشطة تجارية بالمحافظة.

وأكد رئيس لجنة توطين الخفجي نواف السبيعي بأن اللجنة تستهدف المحلات التجارية التي من شأنها التوطين بنسبة ١٠٠% بحسب ما أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، ويوجد بها الكثير من العمالة الوافدة.

وأضاف أن المسح الميداني حتى الآن شمل عدد 43 محلاً تجارياً وتم مخالفة عدد 17 محلاً لعدم تطبيقهم شروط التوطين.

ودعا “السبيعي” أصحاب المحلات التجارية للتعاون وسرعة التجاوب وتوظيف الشباب السعودي؛ دعماً لسعودة السوق بالكوادر الوطنية، وتفادياً لضبط المخالفات بحق المخالفين.

وقال إن محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع شدد على أهمية توطين الوظائف وفتح فرص العمل للشباب والشابات من أبناء الوطن وتمكينهم من أعمال القطاع الخاص، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات لشغلها وللمساهمة في الحراك التنموي بالخفجي، وإلزام المنشآت بتعليمات التوطين وتصحيح أوضاعهم، على أن يتم تطبيق التعليمات حرفياً على كل المنشآت المخالفة للنظام.