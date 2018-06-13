لتوطين الوظائف.. حصر 43 محلاً تجارياً ومخالفة 17 أخرى بالخفجي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع سرقة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع سرقة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

«الضمان الاجتماعي» يصرف معونة تتخطى 1.7 مليار ريال للمستفيدين بمناسبة العيد

«الضمان الاجتماعي» يصرف معونة تتخطى 1.7 مليار ريال للمستفيدين بمناسبة العيد

احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

لتوطين الوظائف.. حصر 43 محلاً تجارياً ومخالفة 17 أخرى بالخفجي

لتوطين الوظائف.. حصر 43 محلاً تجارياً ومخالفة 17 أخرى بالخفجي
0

تواصل – إبراهيم المتعب:

أعلنت لجنة التوطين بمحافظة الخفجي عن مواصلة حصر الفرص الوظيفية في عدة أنشطة تجارية بالمحافظة.

وأكد رئيس لجنة توطين الخفجي نواف السبيعي بأن اللجنة تستهدف المحلات التجارية التي من شأنها التوطين بنسبة ١٠٠% بحسب ما أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، ويوجد بها الكثير من العمالة الوافدة.

وأضاف أن المسح الميداني حتى الآن شمل عدد 43 محلاً تجارياً وتم مخالفة عدد 17 محلاً لعدم تطبيقهم شروط التوطين.

ودعا “السبيعي” أصحاب المحلات التجارية للتعاون وسرعة التجاوب وتوظيف الشباب السعودي؛ دعماً لسعودة السوق بالكوادر الوطنية، وتفادياً لضبط المخالفات بحق المخالفين.

وقال إن محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع شدد على أهمية توطين الوظائف وفتح فرص العمل للشباب والشابات من أبناء الوطن وتمكينهم من أعمال القطاع الخاص، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات لشغلها وللمساهمة في الحراك التنموي بالخفجي، وإلزام المنشآت بتعليمات التوطين وتصحيح أوضاعهم، على أن يتم تطبيق التعليمات حرفياً على كل المنشآت المخالفة للنظام.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الدفاع»: تعديل موعد التقديم على الوظائف بالوحدات التعليمية إلى 10 شوال

«الدفاع»: تعديل موعد التقديم على الوظائف بالوحدات التعليمية إلى 10 شوال

بالصور.. محافظ الخفجي يزور جمعية التحفيظ ويعلن اكتمال الوقف

بالصور.. محافظ الخفجي يزور جمعية التحفيظ ويعلن اكتمال الوقف

حرس الحدود يفتح باب القبول للوظائف النسائية العسكرية.. تعرّف على التفاصيل

حرس الحدود يفتح باب القبول للوظائف النسائية العسكرية.. تعرّف على التفاصيل

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>