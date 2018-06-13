شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع سرقة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

تواصل – فريق التحرير:

نفت شرطة منطقة الرياض صحة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه تعرض مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة لإصابات متفرقة في جسده، والادعاء بتعرضه للاحتجاز من قبل أشخاص مجهولين وقيامهم بالاعتداء بالضرب لإرغامه على تزويدهم بالرقم السري لبطاقة الصرف الآلي العائدة له.

وأوضحت شرطة الرياض أن الشخص الذي ظهر في لقطة الفيديو تم القبض عليه بعد منتصف ليل الجمعة الماضي، إثر مباشرتها بلاغا من مواطن في العقد السابع من العمر إن قيامه بالقفز إلى منزله، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم من الإصابات والكدمات التي أقر بتعرضه لها نتيجة قفزه إلى منزل المدعي عليه وسقوطه من سوره، وبإحالته إلى فرع النيابة العامة صدر أمر بإطلاق سراحه بالكفالة الحضورية، ولا تزال قضيته منظورة لديها.

وأكدت شرطة الرياض على حرص رجال الأمن بالالتزام بمباشرة مهامهم وفق نظام الإجراءات الجزائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق من قام بتسجيل هذا المقطع المخالف لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما تهيب بالجميع تحري الدقة.