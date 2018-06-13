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مع بدء تحرير الحديدة.. أنباء عن هروب أعداد كبيرة من الضباط الحوثيين

مع بدء تحرير الحديدة.. أنباء عن هروب أعداد كبيرة من الضباط الحوثيين
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر يمنية عن  هروب أعداد كبيرة من الضباط الحوثيين الأرهابيين من محافظة الحديدة بعد القصف الجوي للتحالف العربي.

وكانت طائرات وبوارج التحالف قد شنت قصفاً مكثفاً على محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر محلي في محافظة الحديدة بأن “طيران التحالف شن فجر اليوم الأربعاء 8 غارات على منطقتي النخيلة وقضبة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، استهدفت بعضها حواجز اسمنتية مفخخة، وضعها الحوثيون ككمائن للقوات الحكومية”.

وأضاف “أن الغارات الجوية تزامنت مع قصف شنته بوارج التحالف على مناطق شمال الدريهمي، مشيراً إلى “اقتراب بوارج وسفن حربية تابعة للتحالف من سواحل مديرية الدريهمي، وسط تحليق مكثف لمروحيات التحالف”.

وانتهت فجر اليوم مهلة أعطاها التحالف العربي في اليمن للحوثيين للخروج من الحديدة، وسط أنباء تحدثت عن قدوم تعزيزات كبيرة لقوات دعم الشرعية تحضيرا لتحرير المدينة.

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