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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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خلال أسبوعين.. المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يستقبل 339 ألف طلب

خلال أسبوعين.. المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يستقبل 339 ألف طلب
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تواصل – مكة المكرمة:

استقبل المسار الإلكتروني لشركات حجاج الداخل 339,745 طلباً منذ فتح المسار منتصف شهر رمضان المبارك الحالي وحتى يوم أمس الثلاثاء، فيما سجل برنامج الحج منخفض التكلفة 180,847 طلباً منهم 56 في المئة للرجال، و44 في المئة للنساء.

وحل برنامج الحج الميسر في المرتبة الثانية بـ 104,455 طلباً منهم 65 في المئة للرجال، و35 في المئة للنساء، فيما جاء في المرتبة الثالثة برنامج الحج العام بـ 54,443 طلباً، منهم 51 في المئة من الرجال، و49 في المئة من النساء.

وحققت مدينة الرياض المرتبة الأولى من حيث عدد الطالبات بـ 96,186 طلباً، ثم محافظة جدة بـ 88,056 طلباً، ثم مكة المكرمة بـ 49,409 طلبات، وأخيراً المدينة المنورة بـ 17,407 طلبات.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الحج والعمرة الحجز الفعلي اعتباراً من مطلع شهر ذي القعدة، وإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بالحجز بما فيها دفع الرسوم المقررة.

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