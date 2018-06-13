«المالية»: تصنيف «فيتش» يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة

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قالت وزارة المالية، الثلاثاء، إن التصنيف الائتماني الذي أعلنت عنه وكالة “فيتش”، أكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية للسعودية ونظرتها المستقبلية المستقرة.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها أن “فيتش” أكدت قدرة الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج رؤية السعودية 2030 على تعزيز النمو على المدى المتوسط؛ حيث تتوقع ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1.8% في العام 2018 و1.9% في العام 2019.

وذكرت أن فيتش تحدثت في تقريرها عن التحسن في الحساب الجاري للدولة، حيث سجل الحساب الجاري السعودي فائضاً بنسبة 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 مقارنة بـعجز قدره 3.7٪ في عام 2016.

وكانت وكالة “فيتش” أكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند “+A” مع توقعات مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة في تقرير حديث، أن تصنيف السعودية يدعمه ميزانيات مالية وخارجية قوية، بما في ذلك احتياطات خارجية مرتفعة واستثنائية.