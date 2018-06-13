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أسرار البحث الصحيح عن التطبيقات في متجر «جوجل بلاي»

أسرار البحث الصحيح عن التطبيقات في متجر «جوجل بلاي»
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تواصل – وكالات:

قالت مجلة “بي سي جو” الألمانية إن عملية البحث في متجر تطبيقات جوجل بلاي تؤدي إلى إظهار الكثير من النتائج ليس من بينها التطبيق المطلوب.

وأضافت المجلة: أنه يمكن تجنب التطبيقات المزيفة أو النسخ الرخيصة، أو النتائج غير ذات الصلة من خلال استعمال بارامترات البحث السليمة.

فإذا رغب المستخدم في البحث عن التطبيقات الخاصة بناشر معين، فيمكنه استعمال البارامتر “pub”؛ وبالتالي عند البحث عن التطبيقات من شركة جوجل فقط، يلزم إدخال pub:”Google LLC” في خانة البحث، وعندئذ تظهر تطبيقات هذا الناشر في أعلى قائمة النتائج.

ومن ضمن بارامترات البحث الأخرى “intitle”؛ وذلك عند البحث عن تطبيقات تشتمل عناوينها على كلمات معينة بترتيب معين، أو “allintitle” عندما يظهر مصطلح البحث في اسم التطبيق، ولا يهم في ذلك ترتيب الكلمات.

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