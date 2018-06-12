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بالمسجد النبوي.. سفرة إفطار صائم عن المرابطين (صور)

بالمسجد النبوي.. سفرة إفطار صائم عن المرابطين (صور)
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تواصل – ماجد الرفاعي:

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة شؤون الزيارة مبادرة إقامة سفرة إفطار صائم عن المرابطين على الحدود السعودية من جنودنا البواسل حفظهم الله وسدد خطاهم ، وذلك في الساحة الغربية للمسجد النبوي بشعار (صفاً واحداً مع جنودنا البواسل في إفطار الصائمين).

وأوضح الشيخ صالح بن خالد المزيني رئيس الهيئة الاستشارية بالوكالة أن هذه المبادرة تأتي كلفتة إنسانية لجنودنا البواسل الذين يقدمون أرواحهم في سبيل حماية هذا الوطن واستقرار الأمن والأمان ، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمرابطين على الحدود وإدخال السرور إليهم واجب وطني، مستمد من القيادة الحكيمة التي تقوم على رعاية شؤون المرابطين على الحدود وتعنى بأسرهم وأبنائهم.

وبيّن المزيني أن الوكالة حريصة على تقديم كل ما من شأنه خدمة جنودنا البواسل من الدعاء لهم وتحفيزهم بعدد من المبادرات التي تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي في أن نكون صفاً مع جنودنا البواسل في الذود عن هذا البلد.

 

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