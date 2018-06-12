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«الشؤون الإسلامية»: إنفاق المساجد للكهرباء لا يتجاوز 700 مليون ريال سنويًا

«الشؤون الإسلامية»: إنفاق المساجد للكهرباء لا يتجاوز 700 مليون ريال سنويًا
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تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور سليمان بن محمد العيدي، ما نقلته بعض وسائل الإعلام حول إنفاق الوزارة من الكهرباء خلال عام 2016م، في مساجد المملكة قد بلغ 8 مليارات.

حيث أثيرت هذه المعلومة في ورشة عمل نظمتها الهيئة السعودية للمهندسين لاستغلال الخلايا الشمسية بدلاً من الكهرباء.

وقال ‘‘إنه إيضاحاً لذلك، فإن الوزارة تؤكد أن إنفاق المساجد للطاقة الكهربائية لا يتجاوز سنوياً 700 مليون ريال، وفق إحصائيات الوزارة، وسجلاتها المالية‘‘ داعياً الباحثين في تلك الورشة تحري الدقة، والحصول على المعلومة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، لتقديم الأرقام الصحيحة .

وأضاف: حول ما ذكره الباحث الدكتور ياسر الحازمي حول إمكانية استغلال الخلايا الشمسية في المساجد، تؤكد الوزارة مضيها في هذا الأمر، حيث بدأ تطبيقه على بعض مساجد منطقة الرياض، ولا زالت الوزارة متجهة لهذا الأمر، تحقيقاً لإحلال الخلايا الشمسية بدلاً من الطاقة الكهربائية على مراحل وفق رؤية المملكة 2030.

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