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لأول مرة.. نجاح عملية جراحية معقدة لمريض بمستشفى القريات

لأول مرة.. نجاح عملية جراحية معقدة لمريض بمستشفى القريات
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تواصل – عبدالله النعيم:
نجح فريق طبي بمستشفى القريات العام بقسم جراحة العظام في إجراء عملية معقدة لتثبيت جراحي في منطقة الحوض لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً.
وكان المريض قد تعرض لحادث سير حوّل على إثره لمستشفى القريات العام لعمل شد جلدي للطرف السفلي وعند عمل الأشعة اللازمة تبين وجود كسر في الحوض والذي استدعى إدخاله غرفة العمليات.
ويحظى المريض بعناية ومتابعة من الفريق الطبي وهو في حالة صحية جيدة متماثلة للشفاء التام، وتُعد العملية صعبة ونوعية  وقد حقق كادر أطباء العظام بالمستشفى نتائج مميزة من خلال تنفيذ عمليات جراحية معقدة أغلبها، وكانت مثل هذه العملية تحول في السابق إلى مستشفيات متقدمه حيث تعتبر العملية الأولى في المحافظة.
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