«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أنه يجب الإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري؛ حتى لا تتأثر أهلية المستفيد وتابعوه في الاستحقاق للدعم.

وأضاف البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن عدم الإفصاح عن دخل من نشاط تجاري، يؤثر على أهلية المستفيد وتابعيه في الاستحقاق للدعم، ويؤدي لتوجيه الدعم لغير مستحقيه.

وأوضح حساب المواطن أن النشاط التجاري يعد أحد أنواع الدخل التي يلزم الإفصاح عنها، ويشمل العوائد الناتجة من كافة أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.