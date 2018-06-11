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«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز
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تواصل – الرياض:

نفى طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية استرداد العميل بطاقة الصرف الآلي التي يبتلعها الجهاز من خلال الضغط على الرقم صفر وكلمة إلغاء (Cancel) في لوحة مفاتيح الجهاز.

ووصف “حافظ” هذه المعلومات بـ “غير دقيقة وعارية عن الصحة تماماً”، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة لاسترجاع بطاقة الصرف الآلي هي مراجعة فرع البنك لإعادة إصدار بطاقة جديدة.

وطالب طلعت حافظ كافة عملاء البنوك وعموم الناس استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ تفادياً للوقوع في مغبة المعلومات المغلوطة والشائعات المضللة، طبقاً لـ “الرياض”.

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