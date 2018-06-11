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«حساب المواطن» يوضح آلية التعامل مع الاعتراضات على قيمة الدعم

«حساب المواطن» يوضح آلية التعامل مع الاعتراضات على قيمة الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب المواطن، اليوم الاثنين؛ كيفية التعامل مع المعترضين على قيمة الدعم، مضيفاً أنه سيتم التعامل مع الاعتراضات الواردة على قيمة الدعم خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.

وأضاف حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه في حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.

الجدير بالذكر أن عملية التسجيل في حساب المواطن بدورة الدفع الثامنة المقرر صرفها في العاشر من يوليو المقبل، انتهت أمس الأحد، وبدأت عملية التسجيل في دورة الدفع التاسعة التي من المقرر أن يتم إيداعها في العاشر من أغسطس المقبل.

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