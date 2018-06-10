الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم، عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال حسب احتياج الإدارات والتخصصات.

ودعت الوزارة في أول إعلان لها بعد تمكينها من شغل وظائفها بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية المواطنين الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها، وسيكون التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa .

وسيكون الترشيح بحسب الاحتياج الفعلي الذي سيتحدد في ضوء ما ستسفر عنه حركة المتقاعدين السنوية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمدارس.

وبلغ إجمالي الاحتياج المتوقع 9817 وظيفة، منها 4882 مخصصة للرجال و4935 وظيفة مخصصة للنساء.

واشترطت الوزارة في المتقدمين والمتقدمات للوظائف التعليمية توفر الشروط التالية:

1 .درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة.

2 .اجتياز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بقسميه العام والتخصصي.

3 .أن تناسب الدرجة العلمية والتخصص المواد التعليمية المعلنة.

4 .قرار معادلة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي من خارج المملكة.

5 .ألا يشغل المتقدم وظيفة رسمية مستوى دخولها موازي للدرجة العلمية الحاصل عليها.

ويمكن الاطلاع على الوظائف المطلوبة بحسب كل منطقة (هنا)، كما نشرت الوزارة رابط التقديم على الوظائف (هنا)