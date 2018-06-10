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الليلة.. إعلان الوظائف التعليمية المخصصة للرجال 

الليلة.. إعلان الوظائف التعليمية المخصصة للرجال 
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، إنه سيتم إعلان الوظائف التعليمية المخصصة للرجال، حسب احتياج الإدارات والتخصصات عند العاشرة مساء الليلة.

وأضاف العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التقديم سيبدأ في نظام جدارة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 4 / 10 /1439هـ.

كانت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التعليم، دعت الخريجين والخريجات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام ممن تتوافر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد بن إبراهيم المنيف، أن حاجة الوظائف التعليمية سيتم إعلانها خلال الأسبوعين المقبلين.

والوظائف التعليمية التي سيشملها الإعلان تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف وظيفة شاملة وظائف رياض الأطفال، ومن المتوقع أن يفتح التقديم الإلكتروني عبر نظام جدارة على الوظائف التعليمية خلال إجازة عيد الفطر، فيما ستبدأ عملية المطابقة للمتقدمين والمتقدمات خلال شوال المقبل.

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