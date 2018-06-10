هل يحمي فيتامين «ب3» من الشلل الرعّاش؟

تواصل- وكالات:

قالت نتائج دراسة ألمانية جديدة إن فيتامين “ب3” يحمي الخلايا العصبية التي تؤدي وفاتها إلى مرض الشلل الرعّاش (باركنسون). وتفتح هذه النتائج الباب أمام علاجات جديدة محتملة لمشكلة الشلل الرعّاش الذي لا يوجد له علاج حتى الآن.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة توبنغون بالإمكان حماية الخلايا العصبية من الموت عن طريق تحفيز عملية التمثيل الغذائي فيها. وينتج فيتامين “ب3” مادة كيميائية تسمّى “نيكوتيناميد” تقوم بهذا التحفيز.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “سِل ريبورتس”، ويتسبب مرض الشلل الرعاش في موت الخلايا العصبية المسؤولة عن وظائف الحركة بالدماغ. ومع تطوّر المرض تتدهور قدرات التوازن العصبي العضلي وتصبح حركة الجسم صعبة.

ويصاحب هذا التدهور أعراض أخرى مثل: اضطرابات النوم، ومشاكل الذاكرة، والتعب الدائم، والاكتئاب. ولاحظ الباحثون أن تغذية الخلايا العصبية المتضرّرة من مرض الشلل الرعاش بفيتامين “ب3” يحميها من الموت البطيء، ويقلل من تدهور الحالة.