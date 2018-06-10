هل يحمي فيتامين «ب3» من الشلل الرعّاش؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

لمستحقي «حساب المواطن».. غداً آخر موعد للتسجيل في «الدفعة الثامنة»

لمستحقي «حساب المواطن».. غداً آخر موعد للتسجيل في «الدفعة الثامنة»

توطين مهنة «الدعاية الطبية»

توطين مهنة «الدعاية الطبية»

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

هل يحمي فيتامين «ب3» من الشلل الرعّاش؟

هل يحمي فيتامين «ب3» من الشلل الرعّاش؟
0

 

تواصل- وكالات:

قالت نتائج دراسة ألمانية جديدة إن فيتامين “ب3” يحمي الخلايا العصبية التي تؤدي وفاتها إلى مرض الشلل الرعّاش (باركنسون). وتفتح هذه النتائج الباب أمام علاجات جديدة محتملة لمشكلة الشلل الرعّاش الذي لا يوجد له علاج حتى الآن.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة توبنغون بالإمكان حماية الخلايا العصبية من الموت عن طريق تحفيز عملية التمثيل الغذائي فيها. وينتج فيتامين “ب3” مادة كيميائية تسمّى “نيكوتيناميد” تقوم بهذا التحفيز.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “سِل ريبورتس”، ويتسبب مرض الشلل الرعاش في موت الخلايا العصبية المسؤولة عن وظائف الحركة بالدماغ. ومع تطوّر المرض تتدهور قدرات التوازن العصبي العضلي وتصبح حركة الجسم صعبة.

ويصاحب هذا التدهور أعراض أخرى مثل: اضطرابات النوم، ومشاكل الذاكرة، والتعب الدائم، والاكتئاب. ولاحظ الباحثون أن تغذية الخلايا العصبية المتضرّرة من مرض الشلل الرعاش بفيتامين “ب3” يحميها من الموت البطيء، ويقلل من تدهور الحالة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فيتامينات مهمة للأطفال

فيتامينات مهمة للأطفال

نقص فيتامين «د» يرفع فرص الإصابة بأمراض «القلب» لدى الأطفال

نقص فيتامين «د» يرفع فرص الإصابة بأمراض «القلب» لدى الأطفال

فيتامين «ك» يقلل خطر الإصابة بنوبات القلب وهشاشة العظام

فيتامين «ك» يقلل خطر الإصابة بنوبات القلب وهشاشة العظام

دراسة: فيتامين «د» يزيد فرص الشفاء من سرطان الثدي

دراسة: فيتامين «د» يزيد فرص الشفاء من سرطان الثدي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد
جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة
تقارير وحوارات

جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>