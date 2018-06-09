إصابة طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مواجهات شمال الخليل

تواصل – واس:

أصيب طفل فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط في بلدة بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت منطقتي البقعة وصافا في البلدة، واقتحم عشرات الجنود برفقة الكلاب البوليسية، عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف أن مواجهات اندلعت عقب الاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب في إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه، وعشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر أمنية ومحليه في الخليل، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وبلدات نوبا، وخاراس، وفتشت أحد منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيت كاحل.