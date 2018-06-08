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مكة.. 52 عملية قسطرة وقلب مفتوح للمعتمرين خلال شهر

مكة.. 52 عملية قسطرة وقلب مفتوح للمعتمرين خلال شهر
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تواصل – مكة المكرمة:

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة خلال الفترة من 15 / 8 إلى 15 / 9 / 1439هـ أكثر من 43 عملية قسطرة قلبية و9 عمليات قلب مفتوح للمعتمرين.

وأوضح رئيس مركز القلب بالمدينة الطبية الدكتور نجيب جاها أن مجموع عمليات القسطرة لغير المعتمرين خلال الفترة نفسها بلغ ٢٤٦ عملية قسطرة، مشيراً إلى أنه يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح للمعتمرين، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب، وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب.

وأكد نجيب جاها أن قيادة المملكة – رعاها الله – توفر جميع الإمكانات والأجهزة الطبية المتخصصة التي تسهم في الحفاظ على سلامة المرضى في الحالات المرضية التخصصية من المواطنين وقاصدي المسجد الحرام من خلال الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة مباشرة من وزارة الصحة.

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