«الإنذار المبكر» يُحذر من رياح وأتربة وسحب ممطرة على 4 مناطق

تواصل – الرياض:

وجه “الإنذار المبكر” التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا برياح وأتربة وسحب رعدية ممطرة على 4 مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “تويتر” اليوم الخميس، إلى نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض ومكة المكرمة. كما أن هناك سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقتي عسير والباحة.

وأضافت أن الحالة تبدأ في مكة المكرمة الساعة العاشرة صباح اليوم، وتنتهي الساعة الثامنة مساءً بينما تبدأ في الرياض الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساء، وتبدأ في الباحة وعسير الساعة الواحدة ظهرًا، وتنتهي الساعة التاسعة مساء.