بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 144 متقدمة على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (144) من المتقدمات على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للنساء (الإدارية) والمعلنة في 06-07-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الأحد 22-07-1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 24-07-1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على نظام جداره من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تُعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني لاحقاً.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة فيه المتقدمة.

– أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.