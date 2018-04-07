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دواء متوفر للسكري يساعد على الإقلاع عن التدخين!

دواء متوفر للسكري يساعد على الإقلاع عن التدخين!
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تواصل – وكالات:

اكتشفت دراسة جديدة أن دواء ميتافورمين الذي يوصف لتنظيم نسبة السكر بالدم يمنع الأعراض الانسحابية للنيكوتين عند الإقلاع عن تدخين التبغ. وتنضم هذه الفائدة المحتملة لدواء ميتافورمين إلى مجموعة من الفوائد الجانبية له مثل تقليل نوبات القلق وتخفيف الوزن الزائد.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة جونز هوبكنز يمتاز دواء ميتافورمين بأنه آمن، وأنه مستخدم منذ فترة طويلة دون ظهور آثار جانبية له، وقد أظهرت التجارب أن للدواء فائدة محتملة تساعد المدخنين على تجاوز الأعراض الانساحبية عند الإقلاع عن التدخين.

وتبوء محاولات الإقلاع عن التدخين في كثير من الأحيان بالفشل نتيجة صعوبة التغلّب على الأعراض الانساحبية، وتفيد تقارير طبية أن 70 بالمائة من المدخنين يفكرون في الإقلاع لكن 15 بالمائة منهم فقط يحاولون.

وقد نُشرت نتائج الدراسة في دورية “ناشيونال أكاديمي أوف ساينس”، ووجد الباحثون أن تركيبة ميتافورمين تقوم بتنشيط إنزيم يسمّى AMP، والذي يقوم بحرق الجلوكوز، وإلى جانب ذلك يمنع مستقبلات النيكوتين في خلايا الجسم من النشاط وبالتالي التوقف عن التسبب في الأعراض الانسحابية.

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