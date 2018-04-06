مدني سكاكا يخلي أحد المحلات إثر سقوط «سقف مستعار»

تواصل – أحمد الرمال:

أخلى مدني سكاكا احترازياً أحد المجمعات التجارية جراء سقوط سقف مستعار، دون وقوع إصابات – ولله الحمد-.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عند الساعة (١٩:٥٣) من يوم الجمعة الموافق ٢٠-٧-١٤٣٩هـ عن حادث سقوط لسقف أحد المحلات التجارية، وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة للحادث، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن سقوط سقف مستعار بأحد المحلات التجارية ووجود تسرب مياه، وتم إخلاء المجمع التجاري احترازياً من المتسوقين ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.