«الدفاع المدني» يوجه 8 نصائح لتفادي المخاطر عند هطول الأمطار

تواصل – فريق التحرير:
وجهت المديرية العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ، عبر حسابها فِي “تويتر”، مجموعة من النصائح المُهِمَّة للمواطنين والمقيمين، أثناء هطول الأَمْطَار لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، وتفادي مخاطر هطول الأَمْطَار.
ومن هذه النصائح مَا يلي:
- لا تجازف بالجلوس فِي مجاري السيول أو عبورها.
- تُؤدِّي الأَمْطَار الغزيرة وجريان المياه إِلَى ميل فِي مكان مَا أو انجراف الطرف فكن حذراً عند القِيَادَة.
- عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.
- اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.
- لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه، ويزداد تدفقها ومَنْسُوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.
- قد تغطي المياه جسراً منجرفاً أو طريقاً مكسراً فيلزم الحذر والانتباه.
- عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.
- النظر لمجرى السيل قد يسبب الدوار مِمَا يُؤدِّي للسقوط.