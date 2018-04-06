«الدفاع المدني» يوجه 8 نصائح لتفادي المخاطر عند هطول الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

وجهت المديرية العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ، عبر حسابها فِي “تويتر”، مجموعة من النصائح المُهِمَّة للمواطنين والمقيمين، أثناء هطول الأَمْطَار لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، وتفادي مخاطر هطول الأَمْطَار.

ومن هذه النصائح مَا يلي: