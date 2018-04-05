مصادرة وإتلاف 3 أطنان أغذية فاسدة بمكة والطائف

تواصل – مكة المكرمة:

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية، والإدارة العامة لصحة البيئة، جولة رقابية على المحلات التجارية والغذائية الموجودة بالمخيم الترفيهي في مواقف حجز السيارات بحي التخصصي بمكة المكرمة، أسفرت عن مصادرة وإتلاف أكثر من طنين من البهارات والمكسرات.

وأوضح رئيس البلدية ممدوح عراقي، أن المواد التي تم إتلافها شملت 1537 كيلو بهارات غير صالحة للاستخدام، 500 كيلو مكسرات لسوء الحفظ، فيما تم ضبط 4 محلات للعطارة مخالفة، وإتلاف 245 عبوة كريمات ومساحيق ومعاجين محظورة.

وفي الطائف، صادرت أتلفت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، أكثر من طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية.

ورصدت الأمانة مخالفات وتجاوزات للاشتراطات الصحية في أكثر من 100 مرفق لبيع المواد الغذائية، من خلال حملة مكثفة نفذتها الإدارتان في العديد من المواقع، ضمن جهود احتواء المخالفات الصحية في المنشآت التجارية ومنع تداول المواد التي تؤثر على صحة المستهلك.