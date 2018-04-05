طلاب مدارس «الحوطة والحريق» يرحبون بأبطال القوات المسلحة (فيديو)

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تواصل – الرياض:

في بَادِرَة طيبة، احتشد طلاب إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، ومَنْسُوبوها وأهالي ‏المحافظتين على جانبي الطريق، احتفاءً بقوات الحرس الوطني المشاركين فِي الحد ‏الجنوبي، رافعين أعلام المملكة، تقديراً لما يقومون به من جهود كبيرة لحماية حدود الوطن.

وقدّم الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني شكره لإدارة التعليم بالمحافظتين ومَنْسُوبيها وطلابهما وأهاليهما، لما قاموا به من بَادِرَة طيبة وغير مستغربة خلال مرور قوات الحرس الوطني بالمحافظتين والمتجهة للحد الجنوبي دِفَاعاً عن حدود الوطن الغالي.

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