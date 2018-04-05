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رغم إصابة معلمة بـ«رنية».. «تعليم الطائف»: المدارس خالية من «الجرب»

رغم إصابة معلمة بـ«رنية».. «تعليم الطائف»: المدارس خالية من «الجرب»
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تواصل – الطائف:

نفى المتحدث الرسمي باسم تعليم الطائف عواض الخديدي، مَا تردد بِشَأْنِ وجود حالات من الجرب داخل إحدى رياض الأطفال بمحافظة رنية، مُؤكِّداً أنه لا يوجد جرب بالمدارس.

وأَضَافَ الخديدي، أن هناك تواصلاً وتنسيقاً مستمرين بين الإدارة العَامَّة للتعليم بمحافظة الطائف وبين الشؤون الصحية لنشر ثقافة الوقاية من هذا المرض، والإِبْلَاغ عن أية حَالَة تظهر لا سمح الله.

وكانت إحدى رياض الأطفال بمركز الأملح غرب رنية، قد علقت الدراسة بها بعد تسجيل حَالَة جرب لإحدى المعلمات التي تعمل بنفس الروضة، وَشَدَّدت على أولياء الأمور بعمل الفحوصات للأطفال؛ خَشْيَة تفشي المرض وانْتِشَاره بين أوساط الأطفال بِحَسَبِ ‘‘عكَاظ‘‘.

وتلقى أولياء أمور الطلاب والطالبات رسالة نصية من الروضة على هواتفهم المتنقلة جاء فيها: «نحيطكم علماً بإِصَابَة معلمة من الروضة بالجرب، نرجو منكم مُتَابَعَة أطفالكم، والتأكد بعدم ظهور أَي أعراض للمرض، وعمل الفحوصات لهم، والخميس إجازة لجميع أطفال الروضة، تمنياتنا بالسلامة للجميع».

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