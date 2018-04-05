مكة.. «التعليم» و«الصحة» تعاينان المواقع والمدارس المصابة بـ«الجرب»

تواصل – مكة:

على إِثْر انْتِشَار مرض الجرب ببعض مدارس مكة، توجه مدير عام الشؤون الصحية المدرسية بوَزَارَة التعليم علي السلطان، ومدير عام الصحة المدرسية بوَزَارَة الصحة الدكتور محمود نحاس، ومساعد مدير التعليم بمِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة للشؤون المدرسية محمد المدخلي، لعدة مواقع بالأحياء العشوائية التي أُصيبت مدارسها بالجرب فِي مَكَّة الْمُكَرَّمَة.

الزيارة شَمِلَت مواقع المدارس التي ظهر بها المرض فِي بدايته كمدرسة بسرة الأسدية، وجبير بن مطعم، ومدرسة الفرزدق، والإمام الأوزاعي.

كما تأتي هذه الزيارة للوقوف على أسْبَاب المرض المختلفة، والعوامل المساعدة على انْتِشَاره بين طلاب وطالبات المدارس بِحَسَبِ ‘‘‘عكَاظ‘‘.