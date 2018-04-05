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«جامعة الطائف» تعلن عن وظائف أكاديمية للمواطنين

«جامعة الطائف» تعلن عن وظائف أكاديمية للمواطنين
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الخميس، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين على مرتبة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومحاضر، للسعوديين (من الجنسين) بكليات الجامعة بالطائف وفروعها في رنية وتربة والخرمة.

وأوضحت جامعة الطائف أن استقبال الطلبات سيبدأ الأحد المقبل الموافق ٢٢ رجب ١٤٣٩، على موقع الجامعة الإلكتروني: (www.tu.edu.sa).

وأكدت الجامعة أنه يشترط للتقديم على وظائف أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

وبينت أنه فيما يخص وظيفة (أستاذ، أستاذ مشارك) يشترط أن يكون حاصلاً على اللقب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، مؤكدة أن الأفضلية ستعطى لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، كما يُفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة من المتقدمين تشمل: صورة من الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات (البكالوريوس، والماجستير، الدكتوراه)، وصوراً من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، إضافة إلى صورة من الخبرات.

وبينت جامعة الطائف أن شروط التقديم لوظيفة محاضر يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة (35) سنة، وأن يكون أحد خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

كما اشترطت الجامعة للمتقدمين على وظائف (محاضر لغة إنجليزية)، شرط الحصول على درجة (6) في الايلتس الأكاديمي (Academic IELTS)، أو ما يعادله في اختبار (TOEFL iBT)، على أن لا يكون مضى عليه أكثر من سنتين.
وشملت الشروط دخول الاختبار التحريري للذين تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة، الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم يوم الأربعاء الموافق ١٦ شعبان ١٤٣٩ على موقع الجامعة.

وأوضحت أنه سيعقد الاختبار التخصصي للمعلنة أسماؤهم يوم الاثنين الموافق ٢١ شعبان، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع من مايو ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة عصراً.

كما اشترطت الجامعة دخول المقابلة الشخصية للمرشحين والمرشحات، الذي سيتم الإعلان عن أسمائهم وأماكن عقد المقابلات الشخصية لهم على موقع الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أن المستندات المطلوبة لوظائف محاضر هي صورة من الهوية الوطنية، وصورة مصدقة من شهادتي البكالوريوس والماجستير، وصور من المعادلات، في حال كان المؤهل من خارج المملكة، إضافة إلى صورة من السجل الأكاديمي، وصورة مصدقة من قرار الابتعاث على برنامج خادم الحرمين الشريفين لمرحلة الماجستير، وكذلك صورة من درجة اختبار اللغة الإنجليزية للمتقدمين على وظيفة (محاضر لغة إنجليزية).

وشددت جامعة الطائف على ضرورة التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه، إذ سيتم استبعاد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط.

وأكدت أن أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة سيعتبر طلبه لاغياً، كما سيستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.

ونبهت جامعة الطائف كذلك إلى ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة، وستضطر الجامعة لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة.

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