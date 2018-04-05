«مدني الجوف» ينفذ الخطة الفرضية السنوية لـ«كارثة سيول» الأحد المقبل

تواصل – أحمد الرمال:

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تنفذ بمشيئة الله مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، خطة فرضية للتعامل مع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على محافظة دومة الجندل يوم الأحد المقبل.

وقال العميد محمد بن عبدالله القريني مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف: إن الفرضية تقوم على هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول جارفة نتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات وإلحاق الضرر بعدد من المنشآت والمساكن، وانقطاع عدد من الطرق واحتجاز الأشخاص داخل المنازل والمركبات، ومداهمة السيول المنقولة للتجمعات السكانية، وكذلك غمر بعض المناطق المنخفضة بكميات كبيرة من المياه.

وبين العميد القريني أن الخطة تهدف إلى تلافي مخاطر الأمطار والسيول التي تهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والوقوف على مدى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لأعمال المواجهة، وإعادة الأوضاع بعد الكارثة ورفع درجة تنسيق الجهود مع الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة.

ذكر ذلك المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي.