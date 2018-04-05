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بالتعاون مع «هيئة جدة».. الشرطة تطيح بوافد عربي هدد مواطنة بنشر صورها
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تواصل – فريق التحرير:

تَمَكَّنَت الأجهزة الأمنية فِي الرياض، بالتعاون مع هَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الإِطَاحَة بوافد عَرَبِيّ، ابتز مواطنة بجدة، مُطَالِباً إياها بتحويل مبالغ مالية له حَتَّى لا يفضحها.

وعليه تقدمت الفتاة ببلاغ لفرع هَيْئَة الأَمْر بالمعروف بجدة، يفيد بتعرضها للابتزاز من وافد عَرَبِيّ يقيم فِي الرياض ويهددها بنشر صورها التي حَصَلَ عليها إذا لم تدفع له المبالغ التي طلبها، مُؤكّدَةً فِي بلاغها أنها حوّلت له بعض المبالغ حَتَّى لا يقوم بنشر صورها.

وقدّمت الفتاة للهَيْئَة، جميع مَا يثبت ابتزاز الشاب لها، فنسّق رجال الهَيْئَة مع الأجهزة الأمنية بالرياض، وَتَمَّ القبض على الشاب، ويُنتظر عرضه على النيابة العَامَّة بصفتها جهة الاختصاص.

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