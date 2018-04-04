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أمير الجوف يكرم طالباً أنقذ زميله من طارئ صحي
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تواصل – واس:

كرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير مِنْطَقَة الجوف، بمكتب سُمُوّه بديوان الإمارة الْيَوْم، الطالب عبدالإله بن مهرب الرويلي؛ نظير عمله الإِنْسَاني تجاه زميله فِي المدرسة الذي تعرض لطارئ صِحِّيّ برفقة والده.

وأثنى سمو أمير مِنْطَقَة الجوف، على الطالب الرويلي، وما قَامَ به من تصرف نبيل يدل على حسن التربية والتَوْجِيه الذي يعد ديدن مجتمعنا فِي هذه البلاد المباركة، مُتَمَنِّياً له المزيد من التوفيق والنجاح فِي المستقبل.

وفي نهاية اللقاء، قدم والد الطالب شكره وامْتِنَانه لسمو أمير المِنْطَقَة على هذه اللفتة الكريمة التي تدل على حرص سُمُوّه لتشجيع الجميع على فعل الخير.

 

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