بلغ 71.7 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين يواصل نموه للشهر الخامس

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بلغ حجم إنفاق المستهلكين في المملكة خلال شهر فبراير الماضي نحو 71.73 مليار ريال، مسجلا نموا بنسبة 3.91% على أساس سنوي، بما يعادل 2.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 69.03 مليار ريال، في فبراير 2017.

وبحسب تحليل لـ “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن حجم إنفاق المستهلكين منذ أكتوبر الماضي لا يزال يسجل نموا على أساس سنوي خلال كل فترة.

وعلى الرغم من أن شهري يناير وفبراير، تخلله تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن حجم الإنفاق ما زال مستمرا في النمو.

وبمقارنة نمو إنفاق المستهلكين مع شهر يناير الماضي، فإن الإنفاق تراجع بنحو 8.8 %، حيث بلغ في يناير نحو 78.6 مليار ريال، مع الأخذ في الاعتبار عدد أيام شهر يناير البالغة 31 يوما في حين 28 يوما لشهر فبراير.

وبلغت نسبة متوسط النمو خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017 نحو 4 %، إذ وصل معدل الإنفاق نحو 237.26 مليار ريال، بمتوسط شهري 79.08 مليار ريال، بدعم من إنفاق شهر ديسمبر.

وسجل معدل إنفاق المستهلكين في السعودية خلال عام 2017 متوسط إنفاق شهري عند 77.41 مليار ريال، وهو معدل إنفاق يقل عن المتوسط لعام 2016 البالغ نحو 78 مليار ريال، ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من عام 2017 الذي سجل أدني معدل إنفاق خلال العامين الماضيين.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال فبراير الماضي، من خلال نمو عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 2.7% على أساس سنوي، في حين سجل نموا سلبيا بنحو 9.4 % على أساس شهري.

وارتفع حجم إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات بنسبة 16.4% خلال شهر فبراير على أساس سنوي، حيث بلغ نحو 2.07 مليار ريال، ويشكل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات نحو 13.5% من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة نفسها.

كذلك زاد الإنفاق على الترفيه بنحو 12%، حيث بلغ مبيعات نقاط البيع نحو 661.12 مليون ريال، كذلك بلغ الإنفاق على قطاع الصحة بحسب عمليات نقاط البيع نحو 1.59 مليار ريال بنسبة نمو 18%.

وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال العام الماضي 2017 نموا بنسبة 9.7 % لتبلغ 200.46 مليار ريال، وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء بالتعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 708.11 مليون عملية خلال العام مقارنة بنحو 524.56 مليون عملية خلال 2016.