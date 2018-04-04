«المراقبة العامة» يطالب برد مكافآت قيمتها 864 ألف ريال

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طلب ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة من أمانة محافظة جدة استرجاع مبلغ 864 ألف ریال، صرفت كمكافآت بأثر رجعي لأعضاء المجلس البلدي في عدد من البلديات، ما يعد مخالفة للائحة الجديدة للمجالس البلدية.

وكان وكیل الأمین لشؤون البلديات بالديوان، وفقاً لـ”عكاظ”، خاطب أمانة جدة مطالبا إياھا باسترجاع المبالغ المذكورة، مبیناً أن أمانة جدة صرفت فروقات مكافآت بأثر رجعي بین اللائحتین الجديدة والسابقة بمقدار 2000 ریال لكل عضو من أعضاء المجلس الـ 9 ، ومكافآت بمقدار 5 آلاف لكل عضو للفترة السابقة لتطبیق اللائحة الجديدة.

وأوضح الوكیل في خطابه، أن صرف المكافآت بأثر رجعي على أساس المكافآت في اللائحة الجديدة، يعد مخالفة، كون أن تطبیق اللائحة يبدأ العمل به رسمیاً بعد تاريخ نشرھا في الجريدة الرسمیة، مشددا ضرورة استرجاع المبالغ المذكورة.