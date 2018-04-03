«صحة مكة»: 619 إصابة بـ«الجرب» بين طلاب المدارس

تواصل – مَكَّة الْمُكَرَّمَة:

كَشَفَت إِدَارَة مكافحة الأمراض المعدية بالشؤون الصحية بمِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة عن حالات مرض “الجرب” المكتشفة بمدارس التعليم بمكة.

وقَالَت في بَيَانٍ لَهَا: إن عدد الحالات بلغ 619 شَخْصاً تتصدرها الجنسية البرماوية بواقع 538 إِصَابَة، ثم الجنسية النيجيرية 18 مريضاً مصاباً بالجرب، و15 باكستانياً، و11 سعودياً، و6 من الجنسية اليمنية، و9 من بنجلاديش، و6 ماليين، و3 سودانيين، و8 من الجنسية الأفغانية و2 تشاديين، و2 فرنسيين، وحَالَة واحدة إثيوبية.

وأَشَارَت إِدَارَة مكافحة الأمراض المعدية إِلَى أنه تم إِرْسَال (14) فرق صحية تتكون من: 8 فرق نسائية، وكل فريق مكون من: طبيبة، وممرضتين، وأربع فرق رجال، كل فريق يتكون من طبيب وممرضين، إِلَى كل مدرسة من المراكز الصحية وبإشراف ومتابعة من إِدَارَة مكافحة الأمراض المعدية بالصحة العَامَّة.

وأَوْضَحَت الإِدَارَة أنه تم عمل مسح صِحِّيّ لجميع طلاب المدارس، وتبين أن عدد حالات الجرب المكتشفة بالمدارس 382، تم إعطاؤهم العلاج وهي أقراص تعطى جرعة واحدة، أو كريم يدهن به كامل الجسم، بِحَسَبِ الحَالَة والعمر، واستبعاد الطلاب المصابين لحين شفائهم وعمل التثقيف الصِحِّيّ اللازم، إِضَافَة إِلَى فريقين لزيارة مواقع سكن الحالات والذي قَامَ باكتشاف وصرف العلاج لـ 48 حَالَة فِي 11 موقعاً.

وبَيَّنَت أن المواقع والأحياء التي ظهرت فيها حالات الجرب بلغت 11 موقعاً، اشتملت على حي النكاسة، والكعكية، وحارة يمن، وحي الراهونجية.