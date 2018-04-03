«التعليم» تُصدر تعميماً إلحاقيًّا بشأن نقل شاغلي الوظائف الإدارية

تواصل – الرياض:

أصدر نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن محمد العاصمي تعميماً إلحاقياً لكافة الإدارات التعليمية، بشأن إجراءات نقل شاغلي الوظائف الإدارية إلى وظائف التعليمية.

وأوضح آلية العمل وذلك بتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة لشؤون المعلمين برئاسة مدير شؤون المعلمين وذلك لتدقيق ومطابقة مسوغات التقديم حسب المهام التالية:

1 – مطابقة وثيقة التخرج مع التخصص المسجل من قبل المعلم في النظام، حيث إن النقل سيكون على مؤهل وتخصص البكالوريوس فقط عبر نظام المقابلات المركزية من خلال الرابط : moe.gta://http/

2 – إجراء المقابلة الشخصية لمن تنطبق عليهم الضوابط والشروط وفق دليل إجراءات التعيين لتحديد صلاحية لمتقدم للتدريس.

3 – تدقيق درجة قياس (أن يكون حاصلاً على 50 درجة فأكثر في كلا الاختبارين العام والتخصص).

4 – مطابقة السجل الأكاديمي والمؤهل التربوي إن وجد.

5 – التأكد من اعتماد إدارة المتابعة وقضايا المعلمين الطلب فيما يخصهم للتأكد من عدم وجود ما أدى إلى إبعاده عن الوظيفة التعليمية أو قضايا قائمة تخل بأداء مهنة التعليم.

6 – الاعتذار لكل مَن لم تنطبق عليه الضوابط أو لم يجرِ المقابلة الشخصية في الفترة المحددة.

حيث حددت وزارة التعليم مواعيد رفع المسوغات وحجز المواعيد اعتباراً من 17 / 07 / 1439 وتدقيق المسوغات وإجراء المقابلات 29 / 07 / 1439 وتدقيق المؤهلات النهائية وفتح النظام للتقديم على الاحتياج 13 / 08 / 1439 وإعلان النتائج 1439 / 10 / 25.