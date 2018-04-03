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11 فعالية وندوات ومحاضرات في معرض الكتاب بالجامعة الإسلامية (صور)

11 فعالية وندوات ومحاضرات في معرض الكتاب بالجامعة الإسلامية (صور)
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تواصل – ماجد الرفاعي:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معرض الكتاب والمعلومات الخامس والثلاثين والذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال المدة من ١٦ – ٢٨ رجب الجاري الموافق ٢ – ١٤ أبريل، بمشاركة نحو 200 مؤسسة ثقافية ودار نشر وعدد من القطاعات الحكومية والخيرية.

وتجول سموه بين أجنحة المعرض، مستمعاً لشرح من مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي عن أبرز مكونات المعرض ومحتوياته. مبينا أنه تم تخصيص فترتين لأوقات زيارة المعرض لكافة الزوار الأفراد والعوائل، الأولى صباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، والثانية مسائية من الساعة الخامسة عصرًا حتى العاشرة والنصف ليلاً.

وأشار الدكتور المرزوقي إلى أن المعرض يشتمل على مرافق متعددة من بينها الرواق الثقافي الذي سيشهد ١١ فعالية ثقافية ضمن البرنامج الثقافي المصاحب تتكون من ندوات علمية وثقافية ومحاضرات تشتمل على عرض لتجارب شخصيات بارزة مع القراءة.

وأوضح بأنه يشارك في هذا المعرض عدد من القطاعات الحكومية والخيرية،مثل: الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ودارة الملك عبدالعزيز وهيئة السياحة والتراث وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن وجمعية حقوق الإنسان والمكتبة الرقمية السعودية، وجمعية أسرتي، وجمعية رؤية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم، وجمعية العقيدة، والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، وجمعية طيبة للإعاقة الحركية، والجمعية السعودية لمرضى الكبد.

 

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