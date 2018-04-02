«الأمن الخاص» ينفذ مشروع السير الطويل «مسير» لقياس قوة التحمل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

الجهات الأمنية تكشف مفاجأة بشأن «مُعنّفة أبها».. التسجيل الصوتي «مركَّب»

الجهات الأمنية تكشف مفاجأة بشأن «مُعنّفة أبها».. التسجيل الصوتي «مركَّب»

50 ألف ريال لصغار «مُربي المواشي».. كيف تحصل على التمويل؟

50 ألف ريال لصغار «مُربي المواشي».. كيف تحصل على التمويل؟

«الأمن الخاص» ينفذ مشروع السير الطويل «مسير» لقياس قوة التحمل

«الأمن الخاص» ينفذ مشروع السير الطويل «مسير» لقياس قوة التحمل
0

 

تواصل – واس:

نفذت قوات الأمن الخَاصَّة صباح الْيَوْم، مشروع السير الطويل “مسير” يتقدّمهم مَعَالِي قائد القوات الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي بكامل العتاد والتجهيزات بمَدِينَة الأمير نايف الأمنية فِي مَدِينَة الرِّيَاض.

ويهدف مشروع السير الطويل إِلَى قياس قوة التحمل والوقوف على المستوى اللياقي لدى المشاركين، وضمان تحقيق الجاهزية الكاملة لدى مَنْسُوبي القوات، لمباشرة أَي نوع من المهام، خَاصَّة التي تتطلب الجهد البدني العَالِي.

يُذْكَرُ أَنَّ هذا المشروع يَأْتِي ضمن عِدَّة مشاريع سير طويل وضعتها القوات ضمن الخطة التدريبية لِهَذَا العام.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خسائر بالمليارات.. المواطنون من نكبة الأسهم إلى كارثة «الفوركس»
تقارير وحوارات

خسائر بالمليارات.. المواطنون من نكبة الأسهم إلى كارثة «الفوركس»

المزيد
الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية
تدوينات حرة

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية

المزيد
القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!
مقالات

القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!

المزيد
كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)
الفيديو

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>