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«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية
العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة الخامسة وستة وعشرين دقيقة (1726) من عصر اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة).

وذكر العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه ظهران الجنوب وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وكان سقوطه داخل الأراضي اليمنية على مسافة (1.75) كلم من الحدود الجنوبية للمملكة.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني .

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