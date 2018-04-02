طرح فرص وظيفية هائلة ضمن مبادرة «السعودية وجهة المسلمين»

تواصل – الرِّيَاض:

وقعت الهَيْئَة العَامَّة للسياحة والتراث الوطني اتِّفَاقِيَّة تكامل وشراكة لِدَعْمِ مُبَادَرَة (السعودية وجهة المسلمين) إحدى مبادرات الهَيْئَة فِي برنامج التحول الوطني، مع كل من وَزَارَة الحج والعمرة، والخطوط الجوية السعودية.

تم ذلك بِرِعَايَةِ الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهَيْئَة العَامَّة للسياحة والتراث الوطني، وبحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن، ومدير عام الخطوط الجوية العَرَبِيّة السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ووقع رئيس الهَيْئَة العَامَّة للسياحة والتراث الوطني الاتفاقيتين فِي مقر الهَيْئَة بالرِّيَاض الْيَوْم الاثْنَيْنِ، مع وزير الحج والعمرة، ومدير عام الخطوط الجوية العَرَبِيّة السعودية، بحضور صاحب الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله عضو مجلس إِدَارَة الهَيْئَة، وعضو مجلس إِدَارَة الهَيْئَة المشرف العام على (مُبَادَرَة السعودية وجهة المسلمين) الدكتور خالد طاهر، ورئيس المنظمة العَرَبِيّة للسياحة الدكتور بندر الفهيد، ووكيل وزير الحج والعمرة لشؤون العمرة عضو مجلس إِدَارَة الهَيْئَة الدكتور عبدالعزيز وزان.

وَنَوَّهَ سلطان بن سلمان بشراكة الهَيْئَة مع وَزَارَة الحج والعمرة والخطوط السعودية فِي عدد من المجالات, مُؤكِّداً أن الخبرات والإمكانات الكبيرة فِي الجهتين ستسهم فِي تطوير المُبَادَرَة وتميز برامجها، مفيداً أن توقيع هذه الاتِّفَاقِيَّة مع أهم شركائنا وهي وَزَارَة الحج والعمرة، مُشِيداً بعمل وجهد الدكتور بنتن والتعاون فِي مجالات الحج والعمرة، حيث ستفتح المُبَادَرَة أفقاً جديداً فِي ربط العمرة ببرنامج يقدم المَمْلَكَة كوجهة متكاملة للمسلمين، وستوفر الكثير من الفرص الوظيفية الهائلة من خلال المحور الاقتصادي، ومدن المعتمرين الجديدة، وتقديم الخدمات والتنظيم الذي يتم من قبل وَزَارَة الحج والعمرة، وأَيْضاً الخطوط السعودية وربطها بالتأشيرات،

وَأكَّدَ الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز فِي تصريح له بعد توقيع الاتِّفَاقِيَّة، أهمية شراكة الهَيْئَة مع وَزَارَة الحج والعمرة والخطوط السعودية فِي دعم وتفعيل مُبَادَرَة (السعودية وجهة المسلمين) التي تحظى باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدورها الرائد فِي إبراز المَمْلَكَة كوجهة رئيسة للمسلمين، لافتاً إِلَى تميز المُبَادَرَة باعْتِمَادها على المواطنين المرحبين فهم من يعملون فِي تقديم الخدمات والمستفيد مِمَّا توفره من عدد هائل من فرص العمل.

وقال الأمير سلطان بن سلمان: “نحن نعمل الْيَوْم تحت مظلة هذه الدولة المباركة بتَوْجِيهَات خادم الحرمين الشريفين ـ حَفِظَهُ اللهُ؛ لجعل المَمْلَكَة وجهة رئيسة للمسلمين كما هي قبلتهم، وربطهم روحياً بالمَمْلَكَة التي هي قبلة المسلمين ومهبط الوحي، وتفعيل زيارة المسلمين للمَمْلَكَة بعد العمرة، وممارسة نشاطات كثيرة ليست فقط السياحة؛ بل يشاركون فِي الأَنْشِطَة الاقْتِصَادِيَّة والأغراض العلاجية والمعارض والمؤتمرات يستفيدون ويفيدون وَهُوَ الهدف الرئيس للمُبَادَرَة.

وأشاد سلطان بن سلمان ببرنامج اكتشف السعودية سياحياً الذي تم قبل إِنْشَاء الهَيْئَة التي كانت تديره الخطوط السعودية والهَيْئَة تَسَلَّمت البرنامج، عاداً سُمُوّه الخطوط السعودية شريكاً فاعلاً ودعماً رئيساً للهَيْئَة، وهي الْيَوْم تؤسس لمستقبل جديد فيما يتعلق بكون المَمْلَكَة محور سفر فِي مطاراتها.

مِنْ جِهَتِه أشاد وزير الحج والعمرة، بمُبَادَرَة السعودية وجهة المسلمين مُؤكِّداً أنها تأتي ضمن جهود عديدة للأمير سلطان بن سلمان فِي خدمة المَمْلَكَة فِي عدد من المجالات, مقدماً شكره لسمو الأمير سلطان بن سلمان على هذه المُبَادَرَة المُهِمَّة، ومُشِيداً بهذا التعاون والتكامل مع الخطوط السعودية لِدَعْمِ جهود زيادة السياح من المعتمرين، والحصول على التأشيرة مباشرة دون أن يراجع أَي سفارة أو أَي جهة.

وَأَشَارَ إِلَى أن الخدمات والمشاريع المتطورة القادمة من القطارات وتطوير المنافذ وغيرها ستسهم فِي تنظيم وزيادة التدفقات السياحية من المسلمين ضمن هذه المُبَادَرَة، لافتاً إِلَى تكامل الهَيْئَة والوَزَارَة والخطوط السعودية فِي تنفيذ برامج المُبَادَرَة والمشروعات التي ستسهم فِي خدمة المُبَادَرَة التي نعمل على دعمها لدورها المرتقب فِي رفع مكانة المَمْلَكَة.