مختص: التوظيف الجزئي أحد خيارات القطاع الخاص لدعم التوطين

تواصل – الرياض:

أوضح وكيل عمادة شؤون الطلاب للخدمات الطلابية بجامعة جدة الدكتور صالح القحطاني، أن أحد خيارات التوظيف التي ستطرح أمام طلاب وطالبات الجامعة المشاركين في “ملتقى التوظيف الأول” هو خيار التوظيف الجزئي.

وأضاف وكيل العمادة للخدمات الطلابية، أن رؤية الملتقى في طرح خيار التوظيف الجزئي، يتماشى مع رؤية برنامج صندوق الموارد البشرية (هدف) لدعم العمل الجزئي، ورغبات كثير من طلاب وطالبات الجامعة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية.

وتابع القحطاني أن الهدف الرئيسي من طرح التوظيف الجزئي في الملتقى المزمع افتتاحه غدا، ويستمر على مدار يومين، دعم نمو توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وتحقيق نمو متصاعد في أعداد الموظفين السعوديين والسعوديات، وفقا لـ”الوطن”.

وأشار وكيل عمادة شؤون الطلاب للخدمات الطلابية بجامعة جدة الدكتور صالح القحطاني، إلى أن خبراء التوظيف يؤكدون أن الاستفادة التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة من “العمل الجزئي” أثناء دراسته، التطبيق العملي لآليات العمل في الوظائف قبل تخرجهم، بالإضافة إلى معرفة ما يريده سوق العمل بالتحديد، وتأهيلهم بكافة المهارات المطلوبة أثناء فترة دراستهم، والتفاعل مع الآخرين، ومعرفة أجواء العمل، ومهارات الاتصال بالزملاء داخل بيئة العمل.