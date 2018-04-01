مدني ينبع ينقذ عاملاً تعرض للاختناق داخل خزان مياه

تواصل – المدينة المنورة:

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع عاملاً تعرض للاختناق داخل خزان مياه في مشروع الإسكان الخيري التابع لمركز النباة بالمحافظة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن مدني ينبع تبلغ عند الساعة ١٤:٢٠ من ظهر اليوم الأحد عن اختناق عامل داخل خزان مياه في مشروع الإسكان الخيري التابع لمركز النباة بمحافظة ينبع.

وأضاف الجهني أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث تبين أن العامل في حالة إغماء نتيجة الاختناق أثناء تنظيف الخزان، وتم إخراجه من قبل فرق الانقاذ وإسعافه من قبل فرق الهلال الأحمر، ثم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.