لتعزيز المشاركة المجتمعية.. بلدي الرياض يكرم المواطنين الأكثر تفاعلاً معه

تواصل – فريق التحرير:

كرم المجلس البلدي بالرِّيَاض المواطنين المتفاعلين مع المجلس، والخدمات البَلَدِيَّة التي يشرف عليها فِي الدائرة الأولى بغرب الرِّيَاض، وهما الأستاذ إبراهيم العريفي، والأستاذ عبدالله آل يعيش، اللذان كرمهما رئيس بلدي الرِّيَاض الأستاذ خالد العريدي بحضور جميع أعْضَاء المجلس.

ويَأْتِي هذا التكريم تقديراً لتفاعلهما المميز مع الخدمات البَلَدِيَّة، على أن يتم تكريم المزيد من المواطنين فِي بَاقِي دوائر الرِّيَاض العشر خلال المرحلة القادمة، وذلك ضمن تفعيل الخطة التشغيلية لمرتكزات المجلس البلدي، والتي شَمِلَت فِي مرتكزها الثامن بِعُنْوَان: “تفعيل المشاركة المجتمعية”، برنامج تعزيز التواصل مع المواطنين.

وَشَارَك المواطنون فِي لقاء المجلس البلدي، ضمن ورقة العمل الخَاصَّة بالتعريف بوحدة شكاوى المواطنين، والتي تم تشكيلها فِي النصف الثَّانِي من الدورة الثالثة للمجلس البلدي؛ بِهَدَفِ تعزيز التواصل مع المواطنين، والتعرف على احْتِيَاجاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات البَلَدِيَّة، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتستند الجائزة إلى عدد من المعايير التي يتم من خلالها تكريم اثْنَيْنِ من المستفيدين من الخدمات البَلَدِيَّة عن كل دائرة بَلَدِيَّة من الدوائر العشر لمَدِينَة الرِّيَاض، وهي: عدد البلاغات المقدمة إِلَى خدمة طوارئ الأمانة 940 وتنوعها، وعدد المقترحات والشكاوى المرفوعة للمجلس البلدي وتنوعها، ونسبة تفاعل المستفيد مع تطبيق بلدي الرِّيَاض، ونسبة تواصل المستفيد مع أعْضَاء المجلس البلدي، ونسبة تفاعل المستفيد مع حساب المجلس البلدي فِي تويتر.

وتأتي هذه الجائزة تفعيلاً للخطة التشغيلية لمرتكزات المجلس البلدي، والتي شَمِلَت ضمن مرتكزاتها “تفعيل المشاركة المجتمعية”؛ لتعزيز دور المواطن فِي التواصل والرقابة على الخدمات البَلَدِيَّة المقدمة، إِضَافَةً إِلَى العديد من البرامج والأَنْشِطَة التي سيعمل المجلس على تنفيذها لخدمة المواطن والمجتمع خلال المرحلة المقبلة.