أهم ميزة وصلت لجوالات «آيفون» بعد تحديث «iOS» الجديد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متحدث «الأحوال المدنية»: الكشف عن رقم السجل المدني في 4 حالات فقط

متحدث «الأحوال المدنية»: الكشف عن رقم السجل المدني في 4 حالات فقط

قصة عائلة سعودية خسرت 20 مليون ريال بهذه الطريقة (فيديو)

قصة عائلة سعودية خسرت 20 مليون ريال بهذه الطريقة (فيديو)

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1082 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1082 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة الخامسة

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة الخامسة

أهم ميزة وصلت لجوالات «آيفون» بعد تحديث «iOS» الجديد

أهم ميزة وصلت لجوالات «آيفون» بعد تحديث «iOS» الجديد
0

 

تواصل – فريق التحرير:

اعتبر المختص التقني والخبير فِي أمن المعلومات، عبدالعزيز الحمادي، الْيَوْم الأحد، أن خاصية معرفة حَالَة بطارية الجوال هي أفضل ميزة وصلت لهواتف آيفون فِي التحديث الجديد.

وقال “الحمادي” فِي تَغْرِيدة على حسابه بموقع “تويتر”: “في التحديث الجديد للآيفون 11.3 تَمَّت إِضَافَة ميزة لمعرفة حَالَة بطارية جهازك، وهل تحتاج لتغييرها أو لا”.

وأَضَافَ: “إذا كان الحد الأقْصَى 80% فأعلى فبطاريتك جيدة، إذا كان 79% فأقل فاذهب لأحد الوكلاء المعتمدين لتغيير البطارية؛ لِأنَّ عمرها الافْتِرَاضي 500 شحنة فقط”.

ولتفعيل الميزة الجديدة بعد التحديث، اذهب للإعدادات > البطارية > صحة البطارية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حالة واحدة فقط يصبح فيها جوال «آيفون» مرتعاً للفيروسات.. احترس منها

حالة واحدة فقط يصبح فيها جوال «آيفون» مرتعاً للفيروسات.. احترس منها

خبير تقني: شركات الاتصالات مسؤولة عن حجب «فيس تايم» بالمملكة (فيديو)

خبير تقني: شركات الاتصالات مسؤولة عن حجب «فيس تايم» بالمملكة (فيديو)

مقيم يشتري بلاطة «سيراميك» على أنها هاتف «آيفون 6»

مقيم يشتري بلاطة «سيراميك» على أنها هاتف «آيفون 6»

غوغل تطرح تقنية «لينس» لمستخدمي آيفون

غوغل تطرح تقنية «لينس» لمستخدمي آيفون

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية
تدوينات حرة

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية

المزيد
القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!
مقالات

القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!

المزيد
كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)
الفيديو

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

المزيد
ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة
تقارير وحوارات

ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>