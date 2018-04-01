أهم ميزة وصلت لجوالات «آيفون» بعد تحديث «iOS» الجديد

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اعتبر المختص التقني والخبير فِي أمن المعلومات، عبدالعزيز الحمادي، الْيَوْم الأحد، أن خاصية معرفة حَالَة بطارية الجوال هي أفضل ميزة وصلت لهواتف آيفون فِي التحديث الجديد.

وقال “الحمادي” فِي تَغْرِيدة على حسابه بموقع “تويتر”: “في التحديث الجديد للآيفون 11.3 تَمَّت إِضَافَة ميزة لمعرفة حَالَة بطارية جهازك، وهل تحتاج لتغييرها أو لا”.

وأَضَافَ: “إذا كان الحد الأقْصَى 80% فأعلى فبطاريتك جيدة، إذا كان 79% فأقل فاذهب لأحد الوكلاء المعتمدين لتغيير البطارية؛ لِأنَّ عمرها الافْتِرَاضي 500 شحنة فقط”.

ولتفعيل الميزة الجديدة بعد التحديث، اذهب للإعدادات > البطارية > صحة البطارية.